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بث مباشر لحفل مدحت صالح وحميد الشاعري وهشام عباس

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:43 م
بوابة الفجر
مي مرسي
يعرض "الفجر الفني" البث المباشر لحفل ثاني أيام عيد الفطر المبارك، والذي يجتمع فيه الثلاثي حميد الشاعري ومدحت صالح وهشام عباس ليقدمو حفل غنائي "لايف" من حديقة الأزهر وذالك عبر لايف قناة " cbc" على موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب".

ويبدأ الحفل الغنائي لكل من نجوم الغناء حميد الشاعري وهشام عباس ومدحت صالح، في تمام الساعة الـ10:00 مساء، اليوم بالتزامن مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

ويقدم عدد من النجوم حفلات غنائية عن طريق وسائل التباعد الاجتماعي، للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنع الاختلاط وتتخذ الدولة كافة سبل الوقاية من هذا الفيروس من خلال التعقيم وفرض حظر التجوال

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