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صورة بتعبر عن تعب وشقى.. أول تعليق من تامر حسني بعد حفله في الأهرامات

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:39 م
تامر حسني
تامر حسني
أماني سلام
أعرب الفنان تامر حسني، عن سعادته البالغة بعد تحقيق حلمه بتقديم حفل غنائي مساء أمس أول أيام حفلات عيد الفطر المبارك بمنطقة الصوت والضوء بالأهرامات.




ونشر تامر حسني، صورة من الحفل عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" وعلق على الصورة قائلا "الصوره دي بالنسبالي مش صورة طبيعية وهتعدي لأ، دي بتعبر عن تعب وشقى وإجتهاد سنين عشان أنوّل شرف الغناء عند الهرم أعظم وأعرق معالم بلدي مصر والعالم كله.





وأضاف "الحقيقه اختياري للمكان دا بعتبره شرف عظيم وترقيه كبيره ليا ولتاريخي الفني وفعلًا كان حلم منذ طفولتي أن أغني أمامه وكنت أكتفي بالتصوير أمام الهرم فقط وظّل الحلم محفور في قلبي ووجداني حتى حققته الحمدلله".




وتابع" شكرًا مصر شكرًا شعب مصر شكرًا كل جماهير الوطن العربي شكرًا للعرب المغتربين والجماهير الأجنبيه اللي تابعتني وتابعت أعمالي ولغتي العربيه رغم عدم فهمهم لها بشكر كل الشكر الشركه المُتحده للخدمات الإعلاميه و شركة تذكرتي وبشكر كل من أشرف على إخراج الحفل بهذا الشكل الراقي المخرج الكبير هاني لطفي و...
و أ/ عمرو عاكف و شركته الخارقه
و المنتير الرائع / محمد فؤاد
و مدير التصوير الكبير أ/ مارك عوني
و مهندس الديكور الراقي أ/احمد عباس"..




قدم حسني، على مدار ثلاث ساعات حفل غنائي بمنطقة الصوت والضوء بالأهرامات دون حضور جماهيري، وقدم أغاني قديمة وحديثة أبرزهم "عينيا بتحبك"، "بعيش"، "أرجعلى"، "ورد صناعى"، "ناسينى ليه"، "كفاياك أعذار"، "بنت الايه"، "أنا ولا عارف"، "ريح بالك"، "رسمي فهمى نظمى"، يانا يا مفيش"، "نور عينى"، "بطلة العالم في النكد"، "عيش بشوقك"، "حلم سنين" وأختتم حفله بأغنية "اللحظة الحلوة

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