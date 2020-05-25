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إدارة نيوكاسل تعد بينيتيز بصفقتين مدويتين

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:09 م
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
دخل الإسباني "رافائيل بينيتيز" مدرب نادي "داليان برو" الصيني دائرة الترشيحات، للعودة مرة أخرى في منصب المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وأكدت صحيفة "تيليجراف" البريطانية اليوم، أن الملاك الجدد للنادي الإنجليزي يريدون استعادة المدرب الإسباني صاحب الـ60 عاماً مرة أخرى للفريق خلال الموسم الجاري.

وترك بينيتيز مهمة تدريب نيوكاسل في مطلع الموسم الحالي للتوجه للدوري الصيني، تاركاً مقعده للمدرب الحالي "ستيف بروس".

وأضافت الصحيفة، أن الملاك السعوديون الجدد للنادي وعدوا بينيتيز بضم نجمين جديدين من أندية الدوري الإنجليزي.

ويأتي النجم الأول، المدافع الإنجليزي "جون ستونز" قلب دفاع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وخرج ستونز من حسابات جوارديولا بشكل كبير هذا الموسم، ومع ارتباط الفريق بعدة لاعبين في مركز قلب الدفاع، قد تبدو فرص خروجه وارده جداً.

ويأتي الاسم الثاني، "روس باركلي" نجم وسط نادي تشيلسي الإنجليزي، والذي أصبح خياراً رابعاً في خط وسط البلوز، بالنسبة لمدرب الفريق "فرانك لامبارد".

يذكر أن نادي نيوكاسل يرتبط بضم عدة لاعبين، أبرزهم ديريس ميرتنز نجم نابولي، وجاريث بيل لاعب ريال مدريد، وجونزالو هيجوايين مهاجم يوفنتوس.

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