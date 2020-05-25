كل عيد وأنت في الجنة ..محمد رشاد يحيي ذكرى وفاة والده

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أحيا الفنان محمد رشاد ذكري وفاة والده حيث شارك متابعيه بصورة لوالده الرحل عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"



وعلق قائلا: كل عيد وأنت في الجنة يارب , يا أعظم وأحن أب في الدينا كلها , ربي يرحمك ويغفرلك ويجعلك مع الصديقين والشهداء ويرحم موتي العالميين أجمعين



وأنهالت الكثير من التعليقات من متابعيه معبرا عن حزنهم لرحيله ومن أبرز التعليقات "الله يرحمه ويغفرله ونعيش وتفتكره وندعيله كلنا يا محمد ,وكل سنة وانت طيب "







يشار أن محمد رشاد شارك في مسلسل ليالينا 80 , وتعتبر هذه التجربة الأولى للمطرب محمد رشاد، في التمثيل ومن المقرر تواجده خلال الحلقات القادمة.



مسلسل "ليالينا 80" بطولة غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، ميدو عادل، محمد الشقنقيري، نورهان، هاجر الشرنوبي، رنا رئيس، نهى عابدين، تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح.



"ليالينا 80" هو مسلسل اجتماعي درامي من دفتر أحوال الأسرة المصرية يرصد مشكلات المجتمع المصري في حقبة الثمانينيات، والأفكار والتوجهات خلال هذه الفترة مرورًا بالتسعينات ووصولًا إلى الألفية.