جروس يفاجئ جماهير الزمالك بهذا التصريح

تحدث كريستيان جروس، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، عن تجربته داخل المنطقة العربية، وعن أفضل لحظاته داخل المستطيل الأخضر.





وأعلن جروس عن اعتزاله التدريب قبل أيام قليلة بعدما انهى تجربته الأخيرة مع نادي أهلي جدة السعودي.





وكشف جروس في تصريحاته لصحيفة "إن زد زد أم سونتاج" السويسرية، قائلا:" أريد أن أخوض تجربة جديدة في الحياة والتعارف على ثقافات جديدة، قرار الاعتزال كان قرارا شعوريًا".





وأضاف:" أعتقد أن الأمور مضت بشكل جيد للغاية، وتوجت مع الأهلي بلقب الدوري السعودي بعد غياب 32 عامًا".



