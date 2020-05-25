"نتفليكس" تفكر جديا في إلغاء مئات الآلاف من الحسابات.. تعرف على السبب!

أعلنت خدمة نتفليكس لبث المحتوي، اليوم الإثنين الموافق 25/5/2020، أنها ستبدأ بإلغاء اشتراكات بعض الأعضاء غير النشطين من على منصتها، و سيتلقى المستخدمون الذين تركوا حساباتهم غير فعالة لمدة عام أو أكثر إشعارًا من الشركة يسألهم عما إذا كانوا يريدون متابعة اشتراكهم، وفي حال لم يستجب العميل فستقوم بإلغاء الاشتراك تلقائيًا.





وقالت "نتفليكس" في بيانها: "نطلب من كل شخص لم يشاهد أي شيء لمدة عام منذ انضمامه، أن يؤكد رغبته في الاحتفاظ بعضويته".





ووفقاً لما نقله موقع "الإندبندنت"، فقد أوضح مدير ابتكار المنتجات إيدي وو، ان نتفليكس ستفعل الشيء نفسه لأي شخص توقف عن المشاهدة لأكثر من عامين. "سيبدأ العملاء غير النشطين في رؤية ذلك عبر إشعارات داخل التطبيق أو رسائل بريد إلكتروني هذا الأسبوع.





وأوضحت نتفليكس أن حساباتها غير النشطة تمثل أقل من نصف بالمئة من إجمالي قاعدة أعضائها.