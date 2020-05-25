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اجتماع مرتقب في الأهلي برئاسة الخطيب

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:03 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
علي نبوي
يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعًا هامًا ظهر الأربعاء المقبل، مع لجنة التخطيط للكرة والتي يترأسها محسن صالح، وذلك لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاع الكرة سواء على صعيد الأكاديمية والناشئين أو الفريق الأول لكرة القدم.

اجتماع مرتقب في الأهلي برئاسة الخطيب

وسوف يتطرق الاجتماع لبحث التجهيزات الخاصة بالمرحلة القادمة حال استئناف النشاط الكروي وفقًا لرؤية الدولة وما تراه من إجراءات احترازية للحفاظ على سلامة الجميع وهو الأمر الأهم للنادي وإدارته.

كما يعقد بيبو اجتماعًا أخر في ذات اليوم مع الإدارة المالية لمناقشة بعض الأمور الخاصة بحركة السيولة في النادي والترتيب لمواجهة الالتزامات المالية خلال المرحلة المقبلة.

الخطيب يطمئن على مدير جهاز السباحة بالأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا

وفي سياق منفصل، قام محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بالاطمئنان على حالة العقيد وائل عزت، مدير جهاز السباحة بالنادي الأحمر، الذي أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتمنى الخطيب بالشفاء العاجل لمدير جهاز السباحة، مؤكدًا توفير كل الدعم والمساندة له، خاصة أنه واحد من أبناء النادي.

وشدد بيبو رئيس النادي ثقته الكبيرة في الجهد المبذول من الأطقم الطبية، التي تقوم بدور رائع وتتصدر الصفوف الأمامية فى مواجهة وباء كورونا المستجد الذي يجتاح العالم في الفترة الحالية.

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر خلال الفترة الحالية، بسبب انتشار فيروس كورونا الذي اجتاح العالم.


ويتوقف النشاط الرياضي في مصر خلال الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا الذي اجتاح العالم.

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