أحمد موسى يوجه رسالة للرئيس السيسي.. ويحذر المصريين (فيديو)

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أشاد الإعلامي أحمد موسى، باحتفال الرئيس عبد الفتاح السيسي بأسر الشهداء والمصابين في أيام عيد الفطر المبارك في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.



وأضاف موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الاثنين، إنه رغم أزمة كورونا لكن السيسي احتفل بالشهداء بطريقة مختلفة، متابعا:"مصر عمرها ماتنسى ولادها وكلهم عندها حاجة واحدة".



وحذر الإعلامي، المصريين من خطورة المرحلة، قائلا:"الحرب مستمرة وعلينا جميعا أن ندرك هذا الأمر، ونعمل على مواجهة وعدم الانسياق وراء كل كاره للبلد".



وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن العالم كله في أزمة وليست مصر فقط، وعلينا النظر لما يحدث من حولنا، والشعوب والأطقم الطبية عليهم مسئولية في دعم الدول لمواجهة كورونا.



وكان نشر المتحدث باسم القوات المسلحة، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وجه بتقديم الهدايا العينية والمادية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين وذلك بمنازلهم بعدد من المحافظات وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



من جانبهم، عبر أبناء وأسر الشهداء والمصابين عن إعتزازهم وتقديرهم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لحرصه الدائم على رعاية أبناء وأسر الشهداء والمصابين وتقديم الدعم الكامل لهم فى كافة الأوقات، مؤكدين أن الدولة المصرية لن تنسى أبدا أبنائها من الشهداء والمصابين الذين قدموا دمائهم وأرواحهم فداء لهذا الوطن الغالى ودفاعًا عن إستقراره وسلامة أراضيه.





يأتى ذلك إنطلاقًا من حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على التواصل الدائم ومشاركة أبناء وأسر الشهداء والمصابين فرحتهم فى مختلف الإحتفالات والمناسبات عرفانًا من الدولة المصرية بدورهم الوطنى فى الدفاع عن مقدرات الوطن وصون مقدساته