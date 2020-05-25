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الكويت: لا تمديد للحظر الشامل بعد يوم 30 مايو الجاري

الإثنين 25/مايو/2020 - 08:40 م
وزير الداخلية الكويتي
وزير الداخلية الكويتي
الفجر

أعلن وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، مساء اليوم الإثنين، أن الحكومة قررت عدم تمديد نظام حظر التجول الشامل، المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وذلك بعد يوم 30 من شهر مايو الجاري، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية

وقال الصالح: إنه سيتم الانتقال إلى حظر التجوال الجزئي الذي سيتم الإعلان عن تفاصيله.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,537 مليون إصابة، بينهم أكثر من 347 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,320 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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