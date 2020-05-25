عروض أوروبية تهدد الأهلي في ضم صفقته المنتظرة

يهتم النادي الأهلي منذ فترة بالتعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم نادي مازيمبي الكونغولي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الهجوم في الفريق بالموسم القادم.





وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات شفهيه مع ممثلي موليكا في الفترة الماضية لمعرفة موقفه من الانضمام إلى صفوف الفريق الأحمر في الصيف القادم ولكن تم رفض العرض المقدم من الفريق بسبب ضعف المقدم المالي.





ولكن كشفت تقارير صحفية أن هناك عروض أوروبيه وصلت إلى موليكا في الفترة الماضية تهدد النادي الأهلي من إتمام الصفقة في الفترة المقبلة.





وأكد الموقع أن موليكا وصل له العديد من العروض في الفترة الماضية سواء من نادي مارسيليا أو نادي لانس الفرنسيان لضمه في الصيف ولكن المقابل المادي هو ما يعطل الصفقة حتى الآن.





يذكر أن موليكا كان قد أنه يرفض فكرة الانتقال إلى صفوف أي نادي داخل قارة إفريقيا وأنه يريد الاحتراف في أوروبا في الصيف القادم.



