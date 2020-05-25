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رئيس "الطب الوقائي" يكشف مفاجأة في واقعة وفاة طبيب المنيرة وأعداد المصابين

الإثنين 25/مايو/2020 - 08:36 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن كل مستشفيات وزارة الصحة مفتوحة للأطباء والتمريض وكل العاملين بالوزارة.

وأشار "عيد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى أن هناك ما يقرب من 800 إصابة بين الأطقم الطبية، يقدم لهم الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف أن الدكتور وليد يحيي طبيب المنيرة شعر بالأعراض يوم الخميس، حيث كانت الأعراض بسيطة، وتم التعامل معه في المستشفى، وزادت الأعراض يوم السبت، وأنه كان يجب على المستشفى أن تتعامل مع حالة الطبيب وتضعه في العناية المركزة، ولكن تم إحالته إلى مستشفى التأمين الصحى ولكن توفى قبل الوصول إليها.

وتابع: "حالة طبيب المنيرة ساءت فجأة، وكان يجب على أطباء المنيرة التعامل معه على الفور"، معلقًا: "معرفش إزاي متعاملوش معاه داخل المستشفى".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 93 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5481 حالة، من ضمنهم الـ 4900 متعافي.

وأضاف أنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الإثنين، هو 17967 حالة من ضمنهم 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و783 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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