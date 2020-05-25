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لمخالفته قرارات الحظر.. تحرير محضر لفكهاني بسفاجا (صور)

الإثنين 25/مايو/2020 - 08:34 م
بوابة الفجر
محمد طه
أمرت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الاثنين، بتحرير محضر لصاحب محل فاكهة لحيازته شيشة، جاء ذلك خلال حملة على المحلات التجارية والأسواق، لمنع استخدام الشيشة كإجراء احترازي، وتنفيذًا لتعليمات الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكدت رئيس المدينة، إن الحملة استهدفت مراقبة الأسواق والأسعار وأثناء المرور تم ضبط صاحب محل فاكهة يضع الشيشه وتبين عدم التزامه وقد تم ضبط الشيشة وموقدىّ فحم وحامل حجارة كبير ومستلزمات الشيشة كانت مخبأة داخل المحل. 

وأضافت أنه تم تحرير محضر وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية وناشدت المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحتهم وصحة ذويهم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، خروج 93 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5481 حالة، من ضمنهم 4900 متعافي.

وأضاف أنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الإثنين، هو 17967 حالة من ضمنهم 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و783 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
لمخالفته قرارات الحظر.. تحرير محضر لفكهاني بسفاجا (صور)
لمخالفته قرارات الحظر.. تحرير محضر لفكهاني بسفاجا (صور)
لمخالفته قرارات الحظر.. تحرير محضر لفكهاني بسفاجا (صور)
لمخالفته قرارات الحظر.. تحرير محضر لفكهاني بسفاجا (صور)
لمخالفته قرارات الحظر.. تحرير محضر لفكهاني بسفاجا (صور)
لمخالفته قرارات الحظر.. تحرير محضر لفكهاني بسفاجا (صور)

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