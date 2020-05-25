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"الرئيس المنقذ".. دعم الفريق الطبي وانحاز لمطالب الجيش الأبيض منذ بداية الجائحة

الإثنين 25/مايو/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
سالم أحمد سالم
عمل متواصل، وجهد مستمر، هكذا يسعي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ ظهور أول حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى البلاد، فبعيدًا عن القرارات والإجراءات الاحترازية، فللرئيس عددًا من المواقف الإنسانية، والتدخلات السريعة لحل المشكلات. 

آخرها موقف الأطباء، إذ قررت الوزارة فتح تحقيق عاجل، ومعاقبة المقصر، فى واقعة وفاة الطبيب الشاب وليد يحيى عبدالحليم، إلى جانب اتخاذ عدة قرارات بشأن حماية الأطقم الطبية، والتشديد على متابعة وتوفير أقصي سبل الرعاية للاطقم الطبية طبقا لتوجيهات القيادة السياسية. 

الرئيس السيسي يكرم أسرة ممرضة توفيت بكورونا بجامعة الزقازيق

قدم الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، تهنئة العيد، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأسرة "عواطف عبدالصادق أحمد البرماوي"، كبير فنيي التمريض بمستشفيات جامعة الزقازيق، والتى وافتها المنية داخل مستشفى العزل الخاص بالجامعة؛ متأثرة بإصابتها بفيروس "كورونا" المُستجد، وذلك ضمن تكريم أسر حالات الوفاة بالقطاع الصحى والجامعى نتيجة الإصابة بالفيروس، بتكريم شهداء الصحة من الأطباء والطاقم الطبى وتم تقديم المعايدة للأسرة نيابة عن الرئيس.

وأبلغ رئيس الجامعة، أسرة الممرضة "عواطف"، تحيات الرئيس السيسى، وقدم لهم التهنئة بعيد الفطر المبارك، وأكد لهم، تقديم أى خدمة تحتاجها الأسرة.

ووجه رئيس الجامعة باسم هيئة التمريض والأطباء ومستشفيات جامعة الزقازيق وجميع منتسبي الجامعة، الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه وحرصه الشخصي على تكريم شهداء الجيش الأبيض ودعمه الكامل للأطقم الطبية بكل كوادرها لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

جهود مكثفة لإعادة المصريين العالقين في الخارج تنفيذا لتكليفات السيسي

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة الجهود الحالية لإعادة المواطنين العالقين في الخارج بمختلف المناطق الجغرافية حول العالم، وفق تصور متكامل الجوانب، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وبما يتسق مع الإجراءات الصحية والاحترازية الخاصة بإحكام الدخول عبر منافذ الدولة.

وقال الرئيس السيسي لجميع المصريين العالقين بالخارج: "بطمنكم.. حتى لو ظروفنا صعبة مش هنسيبكم".

السيسي والهدايا

في لفتة إنسانية من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقديرا منه لمجهودات الجيش الأبيض من الأطقم الطبية الذين يبذلون مجهودات كبيرة لخدمة مرضى كورونا ومواجهة انتشار الوباء في الصفوف الأولى بمستشفيات العزل، قرر الرئيس إرسال هدايا لأسر شهدائهم وباقات ورد للشد من أزرهم وتهنئتهم بمناسبة عيد الفطر.

وأرسل السيسي، هدية إلى الدكتور محمود سامي أخصائي الحميات، الذي فقد بصره أثناء عمله لمعالجة مصابي فيروس كورونا المستجد بمستشفى بلطيم للعزل، متمنيا أن يعود إليه بصره ويعود إلى وأهله وأسرته.

أسرة أول ممرض توفى بكورونا 

وأرسل الرئيس السيسي، باقات ورد وهدايا لأسرة أول ممرض توفي بكورونا في مصر.

وسلم الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أسرة الممرض السيد محمد المحسناوي، هدية وتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لهم بمناسبة عيد الفطر.

تكريم هشام الساكت وكيل طب قصر العيني

أعلنت جامعة القاهرة، بتكليف من الرئيس السيسي، تكريم اسم وأسرة الدكتورة هشام الساكت وكيل كلية طبقصر العيني لشؤون خدمة البيئة وتنمية المجتمع باعتباره أحد شهداء الجيش الأبيض في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار الدكتور محمد عثمان الخشت إلى أن جامعة القاهرة لها الفخر أن تقدم شهداء من الجيش الأبيض للدفاع عن جموع الشعب المصري، مؤكدا أن الراحل الدكتور هشام الساكت من الشخصيات النبيلة ومن أبرز قيادات جامعة القاهرة ويتمتع بأخلاق رفيعة ونبل في السلوك وأداء متميز.

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