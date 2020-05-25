Advertisements

"المسماري": التدخل التركي أطال أمد الأزمة في ليبيا

الإثنين 25/مايو/2020 - 08:08 م
المتحدث باسم الجيش الليبي - اللواء المسماري
المتحدث باسم الجيش الليبي - اللواء المسماري
الفجر

قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الإثنين، إن "التدخل التركي أطال أمد الأزمة في ليبيا"، لافتأً إلى أن "العدو فسر تصريحاتنا بإعادة التموضع بأنه تراجع".

وأضاف المسماري: أن "الانسحاب التكتيكي في بعض المحاور كان بهدف استدراج الميليشيات"، موضحاً أن "إرسال تركيا للإرهابيين إلى ليبيا يهدد الأمن القومي لدول المنطقة بشكل مباشر".

وتابع: تركيا تواصل إرسال العناصر الإرهابية من داعش وتنظيمات أخرى إلى ليبيا، ونحن نعمل كمؤسسة عسكرية وطنية محترفة، وهذا يعكر صفو العدو لذلك يعمل على تشويهه.

كما أكد على تحقيق تقدم كبير اليوم في أحد المحاور المهمة في جنوب العاصمة طرابلس، مضيفاً أن الجيش الليبي منح فرصًا عديدة لوقف إطلاق النار، ولكن العدو استغل ذلك بدعم تركي ولكن استعدنا زمام المبادرة.

هذا وأقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للمرة الأولى، يوم الجمعة الموافق 21 من فبراير الماضي، بوجود مرتزقة موالين لأنقرة في ليبيا، إلى جانب عناصر التدريب الأتراك.

وقال أردوغان: إن "تركيا متواجدة هناك عبر قوّة تجري عمليات تدريب، وهناك كذلك أشخاص من الجيش الوطني السوري"، في إشارة إلى مقاتلي المعارضة الذين كان يطلق عليهم سابقا اسم "الجيش السوري الحر".

هذا ويؤكد إعلان أردوغان بتواجد قوات تركية ومرتزقة إلى جانب حكومة طرابلس وميليشياتها المتطرفة، على "أطماع أنقرة في ليبيا".

ومما يؤكد أطماع أردوغان في السيطرة الكاملة على التراب الليبي، وفقاً لما نقلته صحيفة "ديلي صباح" التركية عن أردوغان، قوله: إن "تركيا ستدعم حكومة طرابلس؛ من أجل فرض السيطرة الكاملة على ليبيا إن لزم الأمر"، في حال فشلت الأطراف الدولية في التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الليبية.

وفي أواخر نوفمبر الماضي، وقع أدروغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، مذكرتين إحداهما تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، والأخرى أمنية تتيح لأنقرة إرسال قوات إلى ليبيا.

ورفض الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والحكومة المؤقتة في ليبيا هاتين المذكرتين، مؤكدين على أن اتفاق الصخيرات لا يتيح للسراج عقد اتفاقات دولية.

ولم تكن الولايات المتحدة الأمريكية راضية عن اتفاق السراج وأردوغان، وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية بعيد توقيع الاتفاق إنه "استفزازي" ويثير القلق، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

أخبار تهمك

مهاجم إفريقي جديد يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 7 دقيقة

الفجر الفني" يكشف آخر تطورات صحة رجاء الجداوي.. والهضبة أبرز المهتمين بحالتها الصحية

منذ حوالي 4 ساعات

أول قرار رسمي من الأهلي ردا على الزمالك بشأن نادي القرن

منذ حوالي 5 ساعات

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| القبض على مازن إبراهيم.. ومصدر: 'متحفظ عليه بقسم الطالبية'

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير عاجل من الداخلية لمخالفي قرار إيقاف تراخيص البناء

منذ حوالي 10 ساعة

أحمد موسى: ضرب النظام الطبي ضمن خطة الحرب على مصر

منذ 43 دقيقة

5 قرارات منتظرة لزيدان من أجل قهر برشلونة وتحقيق لقب الليجا

منذ 37 دقيقة

بيان عاجل من "الأطباء" بشأن تزايد أعداد شهداء كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

بفستان الزفاف الأبيض.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ جمهورها

منذ ساعة الا ربع

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة الاستقالة الجماعية لأطباء مستشفى المنيرة بعد وفاة زميلهم بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

ثاني دولة أوروبية تعلن القضاء على وباء كورونا

منذ ساعة و 12 دقيقة

أول تعليق من "الأطباء" بعد قرارات "الصحة" لعلاج الأطقم المصابة بكورونا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

بلاغ لـ "أمن الدولة" يتهم منى بتحريض الأطباء على الإضراب ونشر أخبار كاذبة

منذ أقل من ساعة

قبل عودة الطيران.. تعرف على استعدادات المطارات المصرية

منذ ساعتين و 15 دقيقة

موضوعات متعلقة

ليبيا.. قوات الجيش تسيطر على عدة مناطق غرب طرابلس (فيديو)

الجيش الليبي يكشف عن هجوم وحشي لميليشيات الوفاق على صبراتة (فيديو)

المسماري: الجيش الليبي تمكن من القضاء على إرهابيين في طرابلس

الجيش الليبي يعلن اسقاط 3 طائرات تركية مسيرة في طرابلس

الجيش الليبي يُفرج عن اعترافات لمرتزقة أرسلهم "أردوغان" (فيديو)

بين مرتزقة تركيا والميليشيات.. من يحكم طرابلس؟ (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:14 م

بلاغ لـ "أمن الدولة" يتهم منى بتحريض الأطباء على الإضراب ونشر أخبار كاذبة

بفستان الزفاف الأبيض.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ جمهورها

08:22 م

الفجر الفني" يكشف آخر تطورات صحة رجاء الجداوي.. والهضبة أبرز المهتمين بحالتها الصحية

04:53 م

حقيقة الاستقالة الجماعية لأطباء مستشفى المنيرة بعد وفاة زميلهم بكورونا

02:08 م

أحمد موسى: ضرب النظام الطبي ضمن خطة الحرب على مصر

08:25 م

مقالات وكتاب

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

المتحدة وحدتنا

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

وزارة الصحة إما التطوير أو التطوير

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «مسلسل الاختيار» لا يزال ينعش الذاكرة