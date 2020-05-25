محمد سامي عن "البرنس": "كنا دائما بنفكر إننا نتفوق على الأسطورة ومحمد رمضان وش السعد" (فيديو)

اكد المخرج محمد سامي، أمس الأحد الموافق 24/5/2020، إن الفنان محمد رمضان "دايما وش سعد" ومن أهم الممثلين في مصر والوطن العربي، وقال إنه تعاون مع محمد رمضان في العديد من الأعمال قبل مسلسل "البرنس"، مردفًا: "أول ما اشتغلنا في المسلسل مكناش بنفكر إلا في الأسطورة ونجاح الأسطورة وإزاي ربنا يكرمنا ونتفوق على نجاح الأسطورة".





وأضاف محمد سامي، خلال لقاء ببرنامج "مساء DMC"، المُذاع على شاشة قناة "DMC" الفضائية، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، "لما جينا نعمل المسلسل وبدأت كنت أنا وهو بنقرا كل 10 حلقات أكتر حاجة أسعدته في هذا المسلسل وجود المساحات للشخصيات الموجودة من كل زمايلنا".







