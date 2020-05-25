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محمد سامي عن "البرنس": "كنا دائما بنفكر إننا نتفوق على الأسطورة ومحمد رمضان وش السعد" (فيديو)
الإثنين 25/مايو/2020 - 08:09 م
اكد المخرج محمد سامي، أمس الأحد الموافق 24/5/2020، إن الفنان محمد رمضان "دايما وش سعد" ومن أهم الممثلين في مصر والوطن العربي، وقال إنه تعاون مع محمد رمضان في العديد من الأعمال قبل مسلسل "البرنس"، مردفًا: "أول ما اشتغلنا في المسلسل مكناش بنفكر إلا في الأسطورة ونجاح الأسطورة وإزاي ربنا يكرمنا ونتفوق على نجاح الأسطورة".
وأضاف محمد سامي، خلال لقاء ببرنامج "مساء DMC"، المُذاع على شاشة قناة "DMC" الفضائية، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، "لما جينا نعمل المسلسل وبدأت كنت أنا وهو بنقرا كل 10 حلقات أكتر حاجة أسعدته في هذا المسلسل وجود المساحات للشخصيات الموجودة من كل زمايلنا".
وتابع: محمد سامي: "محمد رمضان قالي أول مرة أقرا مسلسل مهتم بمساحات الآخرين، أنا مبسوط أن ده مسلسلي، ودي أنا بشكرها عليك يا محمد بصراحة لأن دي ثقة في النفس عالية جدا طلعت المسلسل بالشكل".
جدير بالذكر أن مسلسل البرنس، تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، وأحمد داش.