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دبي تعلن موعد استئناف حرية الحركة والنشاط الاقتصادي

الإثنين 25/مايو/2020 - 08:20 م
الشيخ حمدان بن محمد
الشيخ حمدان بن محمد
قال الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي  يوم الاثنين إن الإمارة ستبدأ السماح باستئناف حرية الحركة والنشاط الاقتصادي اعتبارا من يوم الأربعاء.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان صحفي إنه اعتبارا من يوم الأربعاء، لن تكون هناك قيود على الحركة والأنشطة الاقتصادية من السادسة صباحا وحتى 11 مساء.

وسبق أن أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن المكانة المتميزة التي تتمتع بها دبي اليوم بين أكثر مدن العالم أمنًا وأمانًا ليست وليدة الصدفة ولكنها ثمرة جهود مخلصة تواصل الليل بالنهار وتقدم أسمى صور الانتماء للوطن والتفاني في خدمته، ببذل الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع بكافة مكوناته، وبتعاون جميع المواطنين والمقيمين لترسيخ أسس النموذج المثالي للمجتمعات العصرية الواعية والمتحضرة، بما لهذا التعاون من قيمة كبيرة لاسيما في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى لضمان قدرتنا جميعا ًعلى تخطي كافة التحديات وتجاوز أي صعوبات.

جاء ذلك خلال الزيارة التي أجراها الشيخ حمدان بن محمد صباح أمس الأحد لتفقد سير العمل خلال أول أيام عيد الفطر المبارك في مقار عدد من المرافق الأمنية والخدمية في دبي تضمنت مركز شرطة القصيص وجهاز أمن الدولة في دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، حيث هنّأ سموه القائمين على تلك الجهات وفرق العمل المختلفة فيها بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، متمنيًا لهم كل التوفيق والسداد والسلامة، كما تعرف على المهام المحددة المكلفين بها خلال فترة العيد والاستعدادات المتخذة للمرحلة المقبلة سواء من ناحية التجهيزات والمعدات وكذلك من ناحية طواقم العمل والخطط الاستباقية الموضوعة للاستجابة الميدانية السريعة والفعالة، واطلع على أخر مستجدات مواجهة وباء كوفيد-19 "كورونا" في مؤسسات دبي.

وبدأ الشيخ حمدان الجولة بزيارة مركز شرطة القصيص، حيث كان في استقباله الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وعدد من كبار الضباط، حيث استمع سموه إلى شرح حول استعدادات شرطة دبي والخدمات الأمنية المختلفة التي توفرها خلال تلك الفترة لاسيما مع الدور المحوري الذي تضطلع به الشرطة ضمن خطوط الدفاع الأولى في مواجهة فيروس كورونا المستجد، إذ أوضح القائد العام لشرطة دبي أنه تم تكثيف الدوريات على الطرق الداخلية والخارجية في شتى انحاء الإمارة، وكذلك في المناطق التي قد يرتادها الناس خلال فترة العيد للتأكد من التزام الجميع بتنفيذ الإجراءات الاحترازية المُعلنة.

واطلع على مجريات سير العمل في الإدارة العامة للدفاع المدني واستعداداتها لفترة العيد، وكذلك خلال المرحلة المقبلة وما اتخذته من تدابير تمكنها من الاستجابة الفورية لأية طوارئ قد تشهدها تلك الفترة، من خلال الخطط والسيناريوهات الاستباقية التي تعين على تحقيق أعلى معدلات النجاح في التعامل مع حالات الحرائق والطوارئ على تنوع أشكالها.

وتعرف منهم على ما يقومون به من أدوار لاسيما مشاركتهم ضمن خطوط الدفاع الأولى في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، واطلع على مستجدات عمل المؤسسة ودورها ضمن خطوط الدفاع الأولى في مواجهة وباء كوفيد-19، وما استحدثته المؤسسة من استعدادات وما طورته من خدمات في سبيل تعزيز مستوى جاهزيتها للتعامل مع كافة المتغيرات في ظل الوضع الراهن، بما في ذلك تطوير مجموعة من الخدمات التي تم تصميمها وتنفيذها خصيصًا لهذا الغرض.


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