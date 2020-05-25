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رئيس ليون ينتقد إلغاء الدوري الفرنسي

الإثنين 25/مايو/2020 - 08:02 م
ليون
ليون
ريهام عبد المحسن
انتقد جان ميشيل أولاس رئيس أولمبيك ليون قرار إلغاء بطولة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي قد تستكمل في أغسطس المقبل.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن ليون كان قد فاز على ضيفه يوفنتوس بهدف نظيف في مباراة الذهاب في الدور ثمن النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا وأنه من المقرر أن تقام مباراة العودة في تورينو.

وقال أولاس في تصريحات نقلتها صحيفة ليكيب الفرنسية :"سنذهب إلى تورينو لمواجهة يوفنتوس بأقدام مقيدة وبرأس مقطوعة".

وأضاف:"في إيطاليا قرروا استكمال الموسم في الشهر المقبل، بروتوكولات الصحة الآن هي أدوات قياس مدى إمكانية استئناف البطولات".

واختتم أولاس تصريحاته قائلاً:"حتى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ذهب لإعداد بروتوكول لعودة منافسات دوري أبطال أوروبا لكن في فرنسا لم يتم مراقبة ذلك، إنها فضيحة".



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