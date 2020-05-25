ثاني دولة أوروبية تعلن القضاء على وباء كورونا





أعلن رئيس وزراء الجبل الأسود دوسكو ماركوفيتش، الاثنين، أن بلاده باتت خالية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، في خطوة بالغة الأهمية للسياحة، وذلك بعد أكثر من شهرين (69 يوماً) من الإعلان عن أول إصابة في البلاد.





وابتدأ " ماركوفيتش" مؤتمر صحفي بخلع الكمامة، و قال: إننا "انتصرنا في المعركة مع هذا الفيروس القاتل، وأصبح الجبل الأسود الآن أول دولة خالية من فيروس كورونا في عموم أوروبا".





وذكر أن "الجبل الأسود سيفتح حدوده أمام المسافرين من الدول التي لا تبلغ عن أكثر من 25 إصابة لكل 100 ألف شخص بما فيها كرواتيا وألبانيا وسلوفينيا وألمانيا واليونان".





وتأكدت 324 حالة إصابة بكورونا في الجبل الأسود مع تسع وفيات، وأغلقت الدولة الواقعة بمنطقة البلقان في شهر مارس الماضي، الحدود والمطارات والموانئ والمدارس وحظرت التجمعات العامة والأنشطة في الأماكن المفتوحة للحد من تفشي وباء "كوفيد - 19".



