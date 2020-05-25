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ثاني دولة أوروبية تعلن القضاء على وباء كورونا

الإثنين 25/مايو/2020 - 07:56 م
رئيس وزراء الجبل الأسود دوسكو ماركوفيتش
رئيس وزراء الجبل الأسود دوسكو ماركوفيتش
وكالات

أعلن رئيس وزراء الجبل الأسود دوسكو ماركوفيتش، الاثنين، أن بلاده باتت خالية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، في خطوة بالغة الأهمية للسياحة، وذلك بعد أكثر من شهرين (69 يوماً) من الإعلان عن أول إصابة في البلاد.

وابتدأ "ماركوفيتش" مؤتمر صحفي بخلع الكمامة، وقال: إننا "انتصرنا في المعركة مع هذا الفيروس القاتل، وأصبح الجبل الأسود الآن أول دولة خالية من فيروس كورونا في عموم أوروبا".

وذكر أن "الجبل الأسود سيفتح حدوده أمام المسافرين من الدول التي لا تبلغ عن أكثر من 25 إصابة لكل 100 ألف شخص بما فيها كرواتيا وألبانيا وسلوفينيا وألمانيا واليونان".

وتأكدت 324 حالة إصابة بكورونا في الجبل الأسود مع تسع وفيات، وأغلقت الدولة الواقعة بمنطقة البلقان في شهر مارس الماضي، الحدود والمطارات والموانئ والمدارس وحظرت التجمعات العامة والأنشطة في الأماكن المفتوحة للحد من تفشي وباء "كوفيد - 19".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,537 مليون إصابة، بينهم أكثر من 347 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,320 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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