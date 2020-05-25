مهاجم إفريقي جديد يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك

اشتعل الصراع بين النادي الأهلي وغريمه التقليدي نادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية على مهاجم إفريقي جديد لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكدت تقارير صحفية أن نادي الزمالك والنادي الأهلي يتنافسان على ضم البوركيني سونجني ياكوبا مهاجم نادي أشانتي كوتوكو الغاني في الصيف القادم.





وأشارت التقارير إلى أن الزمالك والأهلي حتى الآن لم يتقدما بأي عرض رسمي إلى ياكوبا لضمه في نهاية الموسم الجاري ولكنهما يحاولوان التواصل مع ممثلي اللاعب لمعرفة موقفه من مغادرة ناديه في الصيف.





وكشفت التقارير أن الأهلي والزمالك سيواجهان منافسة قوية جدا لضم ياكوبا في الصيف حيث أظهرت العديد من الأندية في إفريقيا اهتمام بضمه أبرزها زيسكو يونايتد وسيمبا وليجون سيتيز ونكانا.





وكان نادي أشانتي كوتوكو قد أظهر أنه لا يمانع في بيع سونجي ياكوبا في نهاية الموسم الجاري ولكن بشرط وصول عرض مناسب لضمه.



