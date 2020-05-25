البورصات الأوروبية ترتفع بالختام بقيادة السوق الألماني

انهت البورصات الأوروبية تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع وسط تعاملات هادئة، إذ صعد مؤشر معنويات الشركات في ألمانيا، الذي يحظى بمتابعة وثيقة في مايو، مع مجموعة من التحديثات الإيجابية من الشركات، دعمت المعنويات.





وصعد المؤشر داكس الألماني 2.9 بالمئة، ليبلغ أعلى مستوياته منذ السادس من مارس، ليزيد بحوالي 38 بالمئة عن أدنى مستوياتها هذا العام.





وربح مؤشر أسهم منطقة اليورو 2.1 بالمئة، في حين ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.5 بالمئة.





وقلت أحجام التداول على كافة الأصعدة، إذ تغلق أسواق الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض الدول الآسيوية، بسبب عطلات رسمية.



