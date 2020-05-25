بعد إصابة الكثيرين.. 8 إجراءات عاجلة من 'الوطنية للصحافة' بسبب كورونا

شددت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، على ضرورة اتباع المؤسسات الصحفية القومية أقصى درجات الأمان والحماية، وذلك حرصًا على صحة العاملين، والتعامل بشفافية، والإفصاح بشأن الحالات التي يتم اكتشافها، واتخاذ إجراءات الغلق فورًا ودون تراخٍ، وذلك بعد أن لاحظت الهيئة ظهور حالات إصابة مؤخرًا.





وطالبت الهيئة في بيان لها، رؤساء المؤسسات، الإشراف بأنفسهم وبشكل مباشر على الإجراءات التي يتم اتخاذها، وحددت بعض الإجراءات المطلوب تنفيذها بدقة، وهي:

١- يتم فورًا تطهير وغلق الأماكن التي تظهر فيها العدوى دون

تأخير أو تراخٍ، منعًا لانتشار المرض بين الزملاء.





2- تطبيق إجراءات العزل في المنازل للمخالطين لمدة 24 يومًا، وعدم السماح لهم بالمجئ إلى العمل.





3- توفير مواد التطهير مثل الجيل والكحول في أماكن العمل، والتعقيم والتطهير اليومي المستمر.





4- استخدام كواشف الحرارة لكل من يدخل مكان العمل.





5- عدم السماح بدخول أماكن العمل بأي صورة من الصور، إلا بعد ارتداء الكمامة.





6- الإبلاغ الفوري عن حالات الإصابة، وإخطار الهيئة بتفيذ الإجراءات الاحترازية بمنتهى الدقة والحزم.





7- الاستعانة فقط بالعمالة الضرورية، وفي أضيق الحدود، ومراعاة التباعد في أماكن العمل.





8- تحديد مسؤول لإدارة الأزمة في كل مؤسسة، يتلقى البيانات والإخطارات، ويتابع الإجراءات التي يتم اتخاذها.



