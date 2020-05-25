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الإمارات: تجاوز إجمالي الإصابات المسجلة بكورونا لـ 30 ألف حالة

الإثنين 25/مايو/2020 - 07:36 م
بوابة الفجر
الفجر

أعلنت المتحدثة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتورة آمنة الشامسي، مساء اليوم الإثنين، أن الدولة أجرت أكثر من مليوني فحص، وكشفت عن تسجيل 822 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وارتفاع حالات الشفاء إلى 15657 بعد تسجيل 601 حالة شفاء، ووفاة 3 أشخاص.

وقال الدكتورة الشامسي: إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في الدولة بكورونا وصل إلى 30307 حالة، و14402 عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج من جنسيات مختلفة، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,537 مليون إصابة، بينهم أكثر من 347 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,320 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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