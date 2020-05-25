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نجم ليفربول السابق يستبعد صلاح من التشكيلة المثالية للموسم الحالي

الإثنين 25/مايو/2020 - 07:34 م
ليفربول
ليفربول

وجه جون بارنز نجم ليفربول السابق صدمة قوية لنجمنا المصري محمد صلاح بعد أن استبعده من تشكيلته المثالية لأفضل اللاعبين في الموسم الحالي.


واختار بارنز، النجم السنغالي ساديو ماني في تشكيلته مستبعدا محمد صلاح رغم تفوق الأخير من حيث الأهداف على أسد التيرانجا.


ونقلت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، اليوم الاثنين، تشكيلة بارنز المثالية، التي جاءت كالتالي:


حراسة المرمى: البرازيلي أليسون بيكر؛

خط الدفاع: الإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد (ليفربول)، الإسباني سيرخيو راموس (ريال مدريد)، الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول)، الكندي ألفونسو ديفيز(بايرن ميونخ)؛


خط الوسط: الفرنسي نغولو كانتي (تشيلسي)، الهولندي فرينكي دي يونغ (برشلونة)، البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)؛


خط الهجوم: الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)، البولندي روبرتو ليفاندوفيسكي (بايرن ميونخ)، السنغالي ساديو ماني (ليفربول).


يذكر أن جون بارنز (56 عاما) سبق له اللعب في صفوف ليفربول خلال الفترة ما بين عامي (1987 و1997)، وحقق معه بطولة الدوري مرتين بالإضافة إلى عدد آخر من البطولات.


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