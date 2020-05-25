خاص.. أول تعليق من رجاء الجداوي على شائعة وفاتها

Advertisements





نفت الفنانة رجاء الجداوي شائعة وفاتها، التى انتشرت منذ قليل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد.





وقالت رجاء الجداوي في تصريحات خاصة ل"الفجر الفني"، إن صحتها بخير، وهى الآن ملتزمة بالحجر الصحى والأدوية الخاصة بالعلاج، متمنية من الجمهور أن يدعو الله لها بالشفاء العاجل.





يذكر أن رجاء خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "لعبة النسيان"، وهو من بطولة الفنانة دينا الشربيني وأحمد داود وعلي قاسم وانجي المقدم ومحمود قابيل ورجاء الجداوي ومعالجة للسيناريست تامر حبيب.



نبذة عن رجاء الجداوي



عارضة أزياء وممثلة مصرية، تعتبر من أقدم الفنانات العربيات المستمرات إلى حد اليوم بعد الفنانة ميمي جمال، حيث كانت بدايتها الفنية من خلال فيلم غريبة عام 1958، وسنوات عملها السينمائي وصلت 60 عاماً.

