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رغم تخفيف الحذر.. زيدان يحافظ على التدرب في مجموعات

الإثنين 25/مايو/2020 - 07:27 م
زيدان
زيدان
عبد القادر عرابي
عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد للتدريبات صباح اليوم الإثنين، استعداداً لاستئناف مباريات الدوري الإسباني.

وحصل الفريق على راحة من التدريبات يوم أمس الأحد، قبل أن يعود الفريق اليوم للتدريبات.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن المدير الفني للفريق "زين الدين زيدان" واصل تحفظه في مران الفريق بالتدرب في مجموعات، على الرغم من تخفيف القيود الصحية الخاصة بالتدريب.

وتجاوز ريال مدريد المرحلة الأولى من البروتوكول الطبي، إلا أن زيدان فضّل الحفاظ على الشكل المعتاد للمران، بالتدرب في مجموعات.

وأصبح من حق الفريق الذي يتجاوز المرحلة الأولى، التدرب في مجموعات تشمل كلاً منها على 14 لاعباً.
وشمل مران النادي الملكي بعض الإطالات، مروراً بالجري حول الملعب، ثم إجراء بعض التدريبات الخفيفة بالكرة، وانتهى بالتصويب على المرمى.

وغاب عن المران قلبي هجوم الفريق، الصربي "لوكا يوفيتش" والدومنيكي "ماريانو دياز" بسبب الإصابة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا، بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر، بعد مرور 27 جولة من عمر البطولة، المتوقفة منذ منتصف مارس، بسبب تفشي فيروس كورونا.

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