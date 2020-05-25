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رئيس مدينة سفاجا تتفقد المستشفى المركزي والوحدات الصحية بالبحر الأحمر

الإثنين 25/مايو/2020 - 07:22 م
بوابة الفجر
محمد طه
تفقدت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين، المستشفى المركزى للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتأكد من ارتداء اطقم الأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى للكمامات.

تفقدت المغربى اقسام مستشفى سفاجا المركزى للتأكد من مدى التطبيق الحاسم لكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، والتزام الاطباء وهيئة التمريض بارتداء الزى وارتداء الكمامات، ومنع أية تجمعات، لحماية الاهالى من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وشددت المغربي، على استمرار أعمال التطهير والتعقيم لجميع اقسام وغرف المستشفى المركزى وغرف العمليات والعناية المركزه وغرف الحجر ووحدة الغسيل الكلوى والتطهير الخارجى، وتعقيم المواطنين المترددين على المستشفى. 

كما تفقدت رئيس المدينة، الوحدة الصحية بمنطقة سفاجا البلد والوحدة الصحية بقرية ام الحويطات وأشادت بتواجد الاطباء والاطقم الطبية، فضلًا عن مخازن المستشفى للإطمئنان على توافر الكمامات والقفازات الطبية وجميع المستلزمات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وتابعت تواجد الأطقم الطبية على مدار 24 ساعة لاستقبال حالات الطوارئ.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، خروج 93 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5481 حالة، من ضمنهم الـ 4900 متعافي.

وأضاف أنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الإثنين، هو 17967 حالة من ضمنهم 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و783 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
رئيس مدينة سفاجا تتفقد المستشفى المركزي والوحدات الصحية بالبحر الأحمر
رئيس مدينة سفاجا تتفقد المستشفى المركزي والوحدات الصحية بالبحر الأحمر
رئيس مدينة سفاجا تتفقد المستشفى المركزي والوحدات الصحية بالبحر الأحمر
رئيس مدينة سفاجا تتفقد المستشفى المركزي والوحدات الصحية بالبحر الأحمر
رئيس مدينة سفاجا تتفقد المستشفى المركزي والوحدات الصحية بالبحر الأحمر
رئيس مدينة سفاجا تتفقد المستشفى المركزي والوحدات الصحية بالبحر الأحمر

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