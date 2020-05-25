فايلر يرفض التفريط في هذه الصفقة

يصر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لنادي الأهلي، على ضم مهاجم صن داونز الاوروجوياني سيرينو، في صفقة شراء منتظرة داخل أروقة القلعة الحمراء لتدعيم صفوف الفريق.





ويرى فايلر أن سيرينو من أفضل الخيارات المطروحة في الوقت الحالي، لتدعيم خط الهجوم في صفوف الفريق.





فيما ترى إدارة الأحمر، أن التفاوض مع اللاعب يعتبر بالأمر الصعب في ظل تمسك صن داونز بمهاجمه.





وذكرت تقارير صحفية سابقة أن هناك أندية أوروبية وعربية تنافس المارد الأحمر على ضم المهاجم الاوروجوياني، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.



