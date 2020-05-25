فريق إخراج "لعبة النسيان" يخضع للحجر المنزلي بعد إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا

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حرص فريق إخراج مسلسل "لعبة النسيان" للحجر المنزلي بعد إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد وذالك بعد إجراء المسحة الخاصة بالفيروس وخوفا من انتشار الفيروس.



وأجرى صناع مسلسل "لعبة النسيان" المسحة لمعرفة حقيقة إصابتهم بفيروس كورونا بعد مخالطتهم للفنانة رجاء الجداوي ومنهم دينا الشربيني وأحمد داوود.



وتم إعلان إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد في أول أيام عبد الفطر المبارك، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.