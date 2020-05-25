Advertisements
ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء الهند يناقشان تداعيات تفشي كورونا
الإثنين 25/مايو/2020 - 06:58 م
وكالات
صرح ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الإثنين، بأنه ناقش مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مسار العلاقات وأهم التطورات العالمية وبشكل خاص تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
وقال الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تلقيت اتصالا من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ناقشنا خلاله مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وأهم التطورات العالمية وبشكل خاص تداعيات انتشار فيروس كورونا عالميا وأهمية تنسيق الجهود في مكافحته ومعالجة آثاره المختلفة".
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,537 مليون إصابة، بينهم أكثر من 347 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,320 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.