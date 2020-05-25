استمرار العمل بميناء الحمراء البترولي خلال عيد الفطر المبارك

تنفيذاً لتوجيهات الهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية رقم 2111 لسنة 2019 بشأن ضرورة تواجد رؤساء مجالس الإدارات بمواقع العمل بالحقول لمتابعة سير الأعمال، تفقد المهندس إبراهيم مسعود رئيس شركة بترول الصحراء الغربية إحدي شركات قطاع البترول ، موقع "ميناء الحمراء البترولي خلال عيد الفطر المبارك وذلك لتهنئة العاملين و متابعة تنفيذ سير الأعمال و المشروعات المقامة فى موقع العمل.

وقام المهندس إبراهيم مسعود، خلال الزيارة بتفقد الحاله التشغيلية والاطمئنان علي خطوات شحن الزيت الخام لناقلات التصدير ، و متابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا فى جميع مناطق العمل بالموقع لحماية العاملين لديها و المترددين عليها من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ومعاينة وحدات التعقيم الجديدة بالبوابات الرئيسية وتأكيداً على التوجيهات الصادرة فى هذا الشأن من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وتعليمات الهيئة المصرية العامة للبترول .

كما قام المهندس إبراهيم مسعود بتفقد مبني التحكم الآلي لأنظمة الإنذار ومكافحة الحريق و تم إجراء تجربة حريق وهميه بإستخدام سيارات الأطفاء للإطمئنان والتأكد علي مدي إستجابة و إستعداد العاملين بالموقع لحالات الطوارئ.

كما توجه المهندس إبراهيم مسعود لمبني التحكم الامني و الكاميرات و مبني إقامة الحراسات المشددة الذي تم تشييده من خلال الشركة وذلك للتأكد من تفعيل خطة الطوارئ الأمنية خلال فترة عيد الفطر المبارك بالموقع .

كما تفقد رئيس شركة بترول الصحراء الغربية خلال الزيارة المشروعات الجارية بموقع "ميناء الحمراء البترولي" حيثُ تفقد مشروع انشاء صهريج التخزين الجديد "رقم ٧" وصهاريج تخزين "مياه التصافي الجديد" و"مبني الورش الجديد .

وفى نهاية الجولة قام المهندس إبراهيم مسعود بتهنئة العاملين بحلول عيد الفطر المبارك و قدم لهم الشكر والتقدير لما بذلوه من أداء و مجهود كبير فى تسيير حركة العمل و عدم تأثر الإنتاج و الشحن و مواصلة العمل بالمواقع فى جميع القطاعات و التخصصات و حرصهم على تواصل العمل في ظل الظروف الصعبه التى تمر بها البلاد .



