Advertisements

استمرار العمل بميناء الحمراء البترولي خلال عيد الفطر المبارك

الإثنين 25/مايو/2020 - 07:03 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
تنفيذاً لتوجيهات الهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية رقم 2111 لسنة 2019 بشأن ضرورة تواجد رؤساء مجالس الإدارات بمواقع العمل بالحقول لمتابعة سير الأعمال، تفقد المهندس إبراهيم مسعود رئيس شركة بترول الصحراء الغربية إحدي شركات قطاع البترول ، موقع "ميناء الحمراء البترولي خلال عيد الفطر المبارك وذلك لتهنئة العاملين و متابعة تنفيذ سير الأعمال و المشروعات المقامة فى موقع العمل.
  
وقام المهندس إبراهيم مسعود، خلال الزيارة بتفقد الحاله التشغيلية والاطمئنان علي خطوات شحن الزيت الخام لناقلات التصدير ، و متابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا فى جميع مناطق العمل بالموقع لحماية العاملين لديها و المترددين عليها من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ومعاينة وحدات التعقيم الجديدة بالبوابات الرئيسية وتأكيداً على التوجيهات الصادرة فى هذا الشأن من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وتعليمات الهيئة المصرية العامة للبترول . 
 
كما قام المهندس إبراهيم مسعود بتفقد مبني التحكم الآلي لأنظمة الإنذار ومكافحة الحريق و تم إجراء تجربة حريق وهميه بإستخدام سيارات الأطفاء للإطمئنان والتأكد علي مدي إستجابة و إستعداد العاملين بالموقع لحالات الطوارئ.
 
كما توجه  المهندس إبراهيم مسعود لمبني التحكم الامني و الكاميرات و مبني إقامة الحراسات المشددة الذي تم تشييده من خلال الشركة وذلك للتأكد من تفعيل خطة الطوارئ الأمنية خلال فترة عيد الفطر المبارك بالموقع . 
 
كما تفقد  رئيس شركة بترول الصحراء الغربية خلال الزيارة المشروعات الجارية بموقع "ميناء الحمراء البترولي" حيثُ تفقد مشروع انشاء صهريج التخزين الجديد "رقم ٧" وصهاريج تخزين "مياه التصافي الجديد" و"مبني الورش الجديد . 
 
وفى نهاية الجولة قام المهندس إبراهيم مسعود بتهنئة العاملين بحلول عيد الفطر المبارك و قدم لهم الشكر والتقدير لما بذلوه من أداء و مجهود كبير فى تسيير حركة العمل و عدم تأثر الإنتاج و الشحن و مواصلة العمل بالمواقع فى جميع القطاعات و التخصصات و حرصهم على تواصل العمل في ظل الظروف الصعبه التى تمر بها البلاد .

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 93 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى اليوم.
استمرار العمل بميناء الحمراء البترولي خلال عيد الفطر المبارك
استمرار العمل بميناء الحمراء البترولي خلال عيد الفطر المبارك
استمرار العمل بميناء الحمراء البترولي خلال عيد الفطر المبارك
استمرار العمل بميناء الحمراء البترولي خلال عيد الفطر المبارك
استمرار العمل بميناء الحمراء البترولي خلال عيد الفطر المبارك
استمرار العمل بميناء الحمراء البترولي خلال عيد الفطر المبارك
استمرار العمل بميناء الحمراء البترولي خلال عيد الفطر المبارك
استمرار العمل بميناء الحمراء البترولي خلال عيد الفطر المبارك

أخبار تهمك

بيان عاجل من "الأطباء" بشأن تزايد أعداد شهداء كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

6 تحركات هامة بشأن الأطباء المتوفين والمصابين بكورونا.. تعرف عليهم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة: فتح تحقيق في واقعة وفاة طبيب مستشفى المنيرة

منذ ساعة الا ربع

أول تعليق من "الأطباء" بعد قرارات "الصحة" لعلاج الأطقم المصابة بكورونا

منذ ساعة الا ربع

الصحة: تسجيل 702 إصابة بفيروس كورونا.. و 19 وفاة

منذ أقل من ساعة

الفجر الفني" يكشف آخر تطورات صحة رجاء الجداوي.. والهضبة أبرز المهتمين بحالتها الصحية

منذ ساعتين و 36 دقيقة

بالمستندات| بعد وفاة زميله بكورونا.. طبيب بمستشفى المنيرة يستقيل ويهاجم "الصحة"

منذ حوالي 17 ساعة

أول قرار رسمي من الأهلي ردا على الزمالك بشأن نادي القرن

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى منصور يحدد سعر بيع نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| القبض على مازن إبراهيم.. ومصدر: 'متحفظ عليه بقسم الطالبية'

منذ حوالي 5 ساعات

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

منذ حوالي 10 ساعة

عرض إماراتي لضم نجم الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

حقيقة الاستقالة الجماعية لأطباء مستشفى المنيرة بعد وفاة زميلهم بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

منذ حوالي 12 ساعة

قبل عودة الطيران.. تعرف على استعدادات المطارات المصرية

منذ 36 دقيقة

تحذير عاجل من الداخلية لمخالفي قرار إيقاف تراخيص البناء

منذ حوالي 9 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:53 م

الفجر الفني" يكشف آخر تطورات صحة رجاء الجداوي.. والهضبة أبرز المهتمين بحالتها الصحية

حقيقة الاستقالة الجماعية لأطباء مستشفى المنيرة بعد وفاة زميلهم بكورونا

02:08 م

عاجل| القبض على مازن إبراهيم.. ومصدر: 'متحفظ عليه بقسم الطالبية'

02:24 م

عاجل.. وزيرة الصحة: فتح تحقيق في واقعة وفاة طبيب مستشفى المنيرة

06:45 م

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

07:43 ص

مقالات وكتاب

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

المتحدة وحدتنا

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

وزارة الصحة إما التطوير أو التطوير

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «مسلسل الاختيار» لا يزال ينعش الذاكرة