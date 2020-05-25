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تامر مجدي برفقة والدة الشهيد علي علي (صورة)

الإثنين 25/مايو/2020 - 07:10 م
بوابة الفجر
روان هيثم
نشر الفنان تامر مجدي صورة جديدة له برفقة الشهيد البطل علي علي مع والدته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك".

وكتب تامر مجدي على هذه الصورة قائلاً: "أم الشهيد البطل علي علي السيد، كنت مبسوط جدًا اني شوفتك وقضيت الوقت معاكي ست طيبة جدًا وبنت بلد ربنا يطول ف عمرك وأكون قدرت إفرحك".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلاً: "شرفت ونورت الجمالية المحترم الخلوق، ربنا يسعدك يا نجم بنحبك جدًا".

ويذكر أن الفنان تامر مجدي جسد شخصية البطل الشهيد علي علي من خلال مشاركته في مسلسل "الاختيار'' الذي يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

وشارك في بطولة "الاختيار" كل من أمير كرارة، أحمد العوضي، تامر مجدي، كريم العمري، كريم محجوب، عصام السقا، كريم عبد الجواد، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.
تامر مجدي برفقة والدة الشهيد علي علي (صورة)
تامر مجدي برفقة والدة الشهيد علي علي (صورة)

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