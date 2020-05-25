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موعد مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ بالدوري الألماني

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:56 م
بوابة الفجر
علي
يستعد عشاق كرة القدم في كل أنحاء العالم، لمتابعة جولة جديدة من منافسات الدوري الألماني "البونديسليجا" الموسم الجاري.

وعاد الدوري الألماني، في الشهر الجاري مرة أخرى عقب توقف دام 3 أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويستضيف نادي بوروسيا دورتموند نظيره بايرن ميونخ الألماني، مساء غدٍ الثلاثاء في مباراة القمة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ بالدوري

ويحل بايرن ميونخ ضيفًا على بوروسيا دورتموند، على ملعب سيجنال أدونا بارك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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