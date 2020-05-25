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بعد إصابة جدتها بفيروس كورونا.. حفيدة رجاء الجداوي تحذر متابعيها

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:58 م
بوابة الفجر
مي مرسي
قامت حفيدة الفنانة رجاء الجداوي وهي روضة هندي بتحذير جمهورها من صفحة تنتحل شخصية جدتها رجاء الجداوي، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد وذالك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وشاركت روضة هندي صورة تجمعها بجدتها رجاء الجداوي وأعلنت خلالها إصابة جدتها بفيروس كورونا المستجد، وكتبت تعليقا على الصورة قائلة "ربنا كبييييير يا روضة ماتخافيش.. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ عليها بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيها جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسها ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافها وعافها واعف عنها، واشملها بعطفك ومغفرتك، تولها برحمتك يا أرحم الراحمين يا شافي يا عافي يا مجيب.. الدعوات يا رب".

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي شاركت في السباق الرمضاني لهذا العام،من خلال مسلسل "لعبة النسيان" مع الفنانة دينا الشربيني وعدد من الفنانين.

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