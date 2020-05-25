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بدء المرحلة الثانية .. تطورات عودة الدوري الانجليزي

الإثنين 25/مايو/2020 - 07:03 م
الدوري الانجليزي
الدوري الانجليزي
علي خلاف
تترقب جماهير وعشاق الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، عودة منافسات البيرميرليج بعد توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.

تطورات عودة الدوري الانجليزي
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، منحها الضوء الأخضر لأندية الدورى الإنجليزى الممتاز ودورى الدرجة الأولى الإنجليزى من أجل بدء المرحلة الثانية من خطة استئناف البطولات المحلية في إنجلترا.

وكان الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي قد أعلن وصول عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا بين لاعبى الدورى الإنجليزى إلى 8 حالات.

من جانبه ذكرت وكالة "فرانس برس"، أن الحكومة البريطانية وافقت على السماح لأندية الدورى الإنجليزى لبدء المرحلة الثانية من خطة استئناف الدوري، بالسماح للاعبى الأندية بالاحتكاك ببعضهم البعض داخل التدريبات، تمهيدًا لعودة مباريات الدورى الإنجليزى فى الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن الحكومة البريطانية قد وافقت على استئناف الدورى الإنجليزى فى شهر يونيو المقبل، ولكن لم تحدد رابطة البريميرليج أى موعد رسمى للعودة حتى الآن.

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