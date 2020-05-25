كسر مفاجئ يتسبب في قطع المياه عن 3 مناطق بالإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بمحافظة الإسكندرية، منذ قليل، أنه سيتم ضعف وانقطاع المياه في عدة مناطق، شرق المحافظة، وذلك نظرًا لحدوث كسر مفاجئ بالخط الناقل للمياه قطر 1000 مم أمام محطة السيوف.





وأوضحت شركة المياه، في بيان لها، أنه ضعف المياه يشمل المناطق الآتية: "أبو سليمان، ولوران، وصفر"، مضيفة أن المياه سوف تعود بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من عملية الإصلاح.





على جانب اخر، أعلنت إدارة المعسكر الطبى بالمدينة الشبابية بـ"أبوقير"، خروج 10 حالات متعافية جديدة من فيروس كورونا، غادروا المعسكر الطبى اليوم، ليصل عدد حالات التعافى بالمعسكر إلى 360 شخصًا منذ بدء تأهيل المدينة الشبابية بأبو قير لتكون معسكر عزل للنقاهة إلى الآن.





وأشار الدكتور أحمد عبد الحميد المدير الإدارى لمعسكر أبو قير الطبي، إلى أن إدارة لمعسكر حرصت عل توفير جو من البهجة للمرضى بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث تم تزيين المعسكر بالبالونات، وحول البرنامج اليومى للمريض قال "أحمد عبد الحميد" أن جدول العمل اليومى يتضمن متابعة صحة المرضى بمعسكر أبو قير، إجراء التحاليل كل يومين، والكشف الدورى عليهم كل يوم من خلال المرور الدورى للأطباء، وبعدها يتم خروج المرضى فى نزهة داخل المدينة الشبابية، خاصة أن المرضى داخل المدينة الشبابية هم متعافين من كورونا ومحولين من مستشفى العجمى المركزى بعد سلبية النتائج لقضاء فترة النقاهة.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، خروج 93 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5481 حالة، من ضمنهم الـ 4900 متعافي.





وأضاف أنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الإثنين، هو 17967 حالة من ضمنهم 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و783 حالة وفاة.



