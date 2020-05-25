Advertisements

عاجل.. وزيرة الصحة: فتح تحقيق في واقعة وفاة طبيب مستشفى المنيرة

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:45 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
صرحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لـ فضائية "إكسترا نيوز"، بأنه سيتم فتح تحقيق في واقعة وفاة طبيب بمستشفى المنيرة بعد إصابته بفيروس كورونا، حسبما ورد عن القناة في نبأ عاجل.
وأضافت وزيرة الصحة، أنها وجهت باتخاذ الإجراءات القانونية حال وجود تقصير بواقعة طبيب المنيرة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 93 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5481 حالة، من ضمنهم الـ 4900 متعافي.

وأضاف أنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال  إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الإثنين، هو 17967 حالة من ضمنهم 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 783 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

أخبار تهمك

أول قرار رسمي من الأهلي ردا على الزمالك بشأن نادي القرن

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة: تسجيل 702 إصابة بفيروس كورونا.. و 19 وفاة

منذ أقل من ساعة

6 تحركات هامة بشأن الأطباء المتوفين والمصابين بكورونا.. تعرف عليهم

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من "الأطباء" بشأن تزايد أعداد شهداء كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة: فتح تحقيق في واقعة وفاة طبيب مستشفى المنيرة

منذ أقل من ساعة

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

منذ حوالي 10 ساعة

قبل عودة الطيران.. تعرف على استعدادات المطارات المصرية

منذ 40 دقيقة

تحذير عاجل من الداخلية لمخالفي قرار إيقاف تراخيص البناء

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| القبض على مازن إبراهيم.. ومصدر: 'متحفظ عليه بقسم الطالبية'

منذ حوالي 5 ساعات

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من "الأطباء" بعد قرارات "الصحة" لعلاج الأطقم المصابة بكورونا

منذ أقل من ساعة

حقيقة الاستقالة الجماعية لأطباء مستشفى المنيرة بعد وفاة زميلهم بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عرض إماراتي لضم نجم الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

بالمستندات| بعد وفاة زميله بكورونا.. طبيب بمستشفى المنيرة يستقيل ويهاجم "الصحة"

منذ حوالي 17 ساعة

الفجر الفني" يكشف آخر تطورات صحة رجاء الجداوي.. والهضبة أبرز المهتمين بحالتها الصحية

منذ ساعتين و 40 دقيقة

مرتضى منصور يحدد سعر بيع نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

خروج 36 حالة من مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد بالدقهلية (صور)

كفر الشيخ تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أحمد موسى: تأخرنا في تطبيق الحظر الكامل (فيديو)

هاني الناظر: مصر في مرحلة ذروة كورونا (فيديو)

موظف بمطبخ مستشفى الأزهر تسبب في إصابة 38 حالة بكورونا (فيديو)

التعليم العالي: مدة بقاء مصاب كورونا بالمدن الجامعية 5 أيام (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:53 م

الفجر الفني" يكشف آخر تطورات صحة رجاء الجداوي.. والهضبة أبرز المهتمين بحالتها الصحية

حقيقة الاستقالة الجماعية لأطباء مستشفى المنيرة بعد وفاة زميلهم بكورونا

02:08 م

عاجل| القبض على مازن إبراهيم.. ومصدر: 'متحفظ عليه بقسم الطالبية'

02:24 م

عاجل.. وزيرة الصحة: فتح تحقيق في واقعة وفاة طبيب مستشفى المنيرة

06:45 م

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

07:43 ص

مقالات وكتاب

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

المتحدة وحدتنا

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

وزارة الصحة إما التطوير أو التطوير

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «مسلسل الاختيار» لا يزال ينعش الذاكرة