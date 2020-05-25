الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

تراجع نادي الزمالك عن فكرة التعاقد مع واحد من نجوم نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





تراجع نادي الزمالك عن فكرة التعاقد مع عمر جابر الظهير الأيمن لنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكان الزمالك أظهر اهتمام كبير منذ فترة بضم عمر جابر في الصيف لتدعيم الجبهة اليمنى في الفريق وتواصل النادي مع اللاعب والذي أبدى موافقته على الانتقال للأبيض ولكن طلب انهاء الأمر مع إدارة نادي بيراميدز.





ولكن تراجع نادي الزمالك بشكل مفاجئ خلال الساعات القليلة الماضية عن فكرة ضم عمر جابر بعد تواصل الناديين وعدم التوصل إلى اتفاق.





وجاء سبب تراجع الزمالك عن فكرة ضم عمر جابر في الصيف بسبب الراتب الضخم الذي يتقاضاه مع بيراميدز والذي رفض تخفيضه مع الأبيض.





ويحتاج الزمالك لتدعيم الجبهة اليمنى في الفريق استعدادا للموسم القادم حيث يملك النادي في هذا المركز حازم إمام فقط والناشئ أحمد عيد.



