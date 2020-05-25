Advertisements

الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:38 م
بيراميدز
بيراميدز
حسام مجدي
تراجع نادي الزمالك عن فكرة التعاقد مع واحد من نجوم نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

تراجع نادي الزمالك عن فكرة التعاقد مع عمر جابر الظهير الأيمن لنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان الزمالك أظهر اهتمام كبير منذ فترة بضم عمر جابر في الصيف لتدعيم الجبهة اليمنى في الفريق وتواصل النادي مع اللاعب والذي أبدى موافقته على الانتقال للأبيض ولكن طلب انهاء الأمر مع إدارة نادي بيراميدز.

ولكن تراجع نادي الزمالك بشكل مفاجئ خلال الساعات القليلة الماضية عن فكرة ضم عمر جابر بعد تواصل الناديين وعدم التوصل إلى اتفاق.

وجاء سبب تراجع الزمالك عن فكرة ضم عمر جابر في الصيف بسبب الراتب الضخم الذي يتقاضاه مع بيراميدز والذي رفض تخفيضه مع الأبيض.

ويحتاج الزمالك لتدعيم الجبهة اليمنى في الفريق استعدادا للموسم القادم حيث يملك النادي في هذا المركز حازم إمام فقط والناشئ أحمد عيد.

أخبار تهمك

أول قرار رسمي من الأهلي ردا على الزمالك بشأن نادي القرن

منذ حوالي 3 ساعات

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

منذ حوالي 12 ساعة

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

منذ حوالي 10 ساعة

مرتضى منصور يحدد سعر بيع نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بالمستندات| بعد وفاة زميله بكورونا.. طبيب بمستشفى المنيرة يستقيل ويهاجم "الصحة"

منذ حوالي 17 ساعة

عرض إماراتي لضم نجم الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

قبل عودة الطيران.. تعرف على استعدادات المطارات المصرية

منذ 38 دقيقة

عاجل| القبض على مازن إبراهيم.. ومصدر: 'متحفظ عليه بقسم الطالبية'

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة: فتح تحقيق في واقعة وفاة طبيب مستشفى المنيرة

منذ ساعة الا ربع

أول تعليق من "الأطباء" بعد قرارات "الصحة" لعلاج الأطقم المصابة بكورونا

منذ ساعة الا ربع

6 تحركات هامة بشأن الأطباء المتوفين والمصابين بكورونا.. تعرف عليهم

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة: تسجيل 702 إصابة بفيروس كورونا.. و 19 وفاة

منذ أقل من ساعة

حقيقة الاستقالة الجماعية لأطباء مستشفى المنيرة بعد وفاة زميلهم بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير عاجل من الداخلية لمخالفي قرار إيقاف تراخيص البناء

منذ حوالي 9 ساعات

الفجر الفني" يكشف آخر تطورات صحة رجاء الجداوي.. والهضبة أبرز المهتمين بحالتها الصحية

منذ ساعتين و 38 دقيقة

بيان عاجل من "الأطباء" بشأن تزايد أعداد شهداء كورونا

منذ حوالي 18 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:53 م

الفجر الفني" يكشف آخر تطورات صحة رجاء الجداوي.. والهضبة أبرز المهتمين بحالتها الصحية

حقيقة الاستقالة الجماعية لأطباء مستشفى المنيرة بعد وفاة زميلهم بكورونا

02:08 م

عاجل| القبض على مازن إبراهيم.. ومصدر: 'متحفظ عليه بقسم الطالبية'

02:24 م

عاجل.. وزيرة الصحة: فتح تحقيق في واقعة وفاة طبيب مستشفى المنيرة

06:45 م

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

07:43 ص

مقالات وكتاب

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

المتحدة وحدتنا

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

وزارة الصحة إما التطوير أو التطوير

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «مسلسل الاختيار» لا يزال ينعش الذاكرة