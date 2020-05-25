Advertisements

إيطاليا تسجل 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:35 م
بوابة الفجر

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 300 حالة إصابة و92 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات إلى 32 ألفا و877 وفاة.

وسجلت إيطاليا من جهة عدد الوفيات أعلى نسبة في العالم لتأتي في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية، وفي المرتبة السادسة من جهة عدد الحالات المؤكدة حيث سجلت 230158 إصابة.

وأكدت على أنه تم فحص 2.219 مليون شخص للفيروس حتى اليوم مقابل 2.198 مليون شخص يوم الأحد من بين حوالي 60 مليون نسمة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,537 مليون إصابة، بينهم أكثر من 347 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,320 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

أخبار تهمك

الفجر الفني" يكشف آخر تطورات صحة رجاء الجداوي.. والهضبة أبرز المهتمين بحالتها الصحية

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الصحة: تسجيل 702 إصابة بفيروس كورونا.. و 19 وفاة

منذ أقل من ساعة

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

منذ حوالي 12 ساعة

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

منذ حوالي 10 ساعة

تحذير عاجل من الداخلية لمخالفي قرار إيقاف تراخيص البناء

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من "الأطباء" بعد قرارات "الصحة" لعلاج الأطقم المصابة بكورونا

منذ ساعة الا ربع

حقيقة الاستقالة الجماعية لأطباء مستشفى المنيرة بعد وفاة زميلهم بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عرض إماراتي لضم نجم الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| القبض على مازن إبراهيم.. ومصدر: 'متحفظ عليه بقسم الطالبية'

منذ حوالي 5 ساعات

بالمستندات| بعد وفاة زميله بكورونا.. طبيب بمستشفى المنيرة يستقيل ويهاجم "الصحة"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة: فتح تحقيق في واقعة وفاة طبيب مستشفى المنيرة

منذ ساعة الا ربع

بيان عاجل من "الأطباء" بشأن تزايد أعداد شهداء كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

أول قرار رسمي من الأهلي ردا على الزمالك بشأن نادي القرن

منذ حوالي 3 ساعات

قبل عودة الطيران.. تعرف على استعدادات المطارات المصرية

منذ 37 دقيقة

6 تحركات هامة بشأن الأطباء المتوفين والمصابين بكورونا.. تعرف عليهم

منذ حوالي 8 ساعات

مرتضى منصور يحدد سعر بيع نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

نيوريوك تسجل 422 حالة وفاة جديدة بفيروس الكورونا

تجاوز حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة الـ 55 ألف حالة

إيطاليا تسجل 165 وفاة جديدة بـ كورونا ليصبح الإجمالي 30560

انخفاض عدد وفيات فيروس كورونا في نيويورك إلى 157

الرئيس الجزائري يدعو إلى الإبقاء على إجراءات مكافحة كورونا

الأردن: وصول 10 رحلات جوية لمطار الملكة علياء الدولي

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:53 م

الفجر الفني" يكشف آخر تطورات صحة رجاء الجداوي.. والهضبة أبرز المهتمين بحالتها الصحية

حقيقة الاستقالة الجماعية لأطباء مستشفى المنيرة بعد وفاة زميلهم بكورونا

02:08 م

عاجل| القبض على مازن إبراهيم.. ومصدر: 'متحفظ عليه بقسم الطالبية'

02:24 م

عاجل.. وزيرة الصحة: فتح تحقيق في واقعة وفاة طبيب مستشفى المنيرة

06:45 م

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

07:43 ص

مقالات وكتاب

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

المتحدة وحدتنا

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

وزارة الصحة إما التطوير أو التطوير

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «مسلسل الاختيار» لا يزال ينعش الذاكرة