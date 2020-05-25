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25 مستشفى لعلاج مصابي كورونا في محافظة الشرقية

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:39 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي - مني صموئيل
خصصت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، 320 مستشفى لعلاج مصابي فيروس كورونا، لتلقي الخدمات الطبية كاملة، حيث سيتم استقبال المرضى بتلك المستشفيات وإجراء الفحوصات اللازمة، والتشخيص طبقًا لتعريف الحالة، مع مراعاة التاريخ المرضي لكل مريض.

وذكرت أن المستشفيات التي يتم تفعيل تقديم الخدمة الطبية بها لمصابي فيروس كورونا، تباعًا، خلال هذا الأسبوع، تغطي كافة محافظات الجمهورية.

وتشمل 25 مستشفى بمحافظة الشرقية، على النحو الأتي: الأحرار، الحسينية المركزي، بلبيس المركزي، الزقازيق العام، فاقوس العام، القنايات المركزي، منيا القمح المركزي، ههيا المركزي، أبوحماد المركزي، ديرب نجم المركزي، الزاويل المركزي، الصالحية المركزي، السعديين المركزي، بشتول السوق المركزي، الإبراهيمية المركزي، الصوفية المركزي، أولاد صقر المركزي، القرين المركزي، تلواك المركزي، أبو كبير المركزي، كفر صقر المركزي، صدر الزقازيق، مبرة الزقازيق، حميات الزقازيق، حميات فاقوس.

وناشدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، المواطنين في حال ظهور أعراض فيروس كورونا، التوجه إلى أقرب مستشفى لمحل السكن ضمن المستشفيات ال 320 التي تم تخصيصهم لعلاج مصابي كورونا، لتلقي الخدمات الطبية كاملة، حيث سيتم استقبال المرضى بتلك المستشفيات وإجراء الفحوصات اللازمة لهم.

ونعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، شهداء الواجب من الأطقم الطبية الذين توفوا أثناء تأدية الواجب الوطني للتصدي لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن الدولة لن تنسي تضحياتهم الثمينة والتي أصبحت وسام على صدورنا، كما تقدمت الوزيرة بالشكر لكافة الأطقم الطبية والعاملين في كل مستشفيات مصر وأسرهم على ما يبذلونه من جهد وإخلاص لحماية بلدهم والتصدي لفيروس كورونا.

كما اطمأنت الوزيرة على توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بجميع المستشفيات، مشيرًا إلى أن الوزيرة وجهت بزيادة مخزون المستشفيات من المستلزمات بكميات كبيرة حتى يصبح بكل مستشفى مخزون يكفي لفترات طويلة، كما تابعت الوزيرة الحالة الصحية للمرضى المتواجدين بمستشفيات العزل، وسير العمل باستراتيجية تحويل الحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج إلى بعض الفنادق ونزل الشباب، لاستكمال المتابعة الطبية لهم لحين تحول نتائج تحاليلهم إلى سلبية وتمام شفائهم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، خروج 93 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5481 حالة، من ضمنهم الـ 4900 متعافي.

وأضاف أنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال  إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الإثنين، هو 17967 حالة من ضمنهم 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 783 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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