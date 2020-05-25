"صنع في مصر".. محافظ بورسعيد يشيد بإنتاج مصنع إطارات السيارات

أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بإنتاج مصنع إطارات السيارات، والذي بدأت المرحلة الأولى به لإنتاج إطارات الدراجات النارية، حيث يُعد المصنع الأكبر من نوعه فى مصر لإنتاج احدى الماركات العالمية من الإطارات بتكنولوجيا ألمانية، وسواعد مصرية وتحت شعار "صنع في مصر"، وذلك بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة.





جاء ذلك خلال استقبال محافظ بورسعيد لرئيس مجلس إدارة المصنع ابراهيم جودة حيث قدم المحافظ التهنئة لجميع القائمين علي العمل ببدء انتاج، مؤكدا أن المصنع ينتج سلعة استراتيجية هامة ستساعد كثيرا علي الحد من استيراد المنتج.





يذكر أن مصنع إنتاج إطارات السيارات يقام على مساحة 75 ألف متر مربع، ويعد الأول من نوعه فى مصر لإنتاج إطارات النقل، ويوفر أكثر من 5000 فرصة عمل مع اكتمال مراحله وتبدا خطوط الانتاج الأولى بإنتاج اطارات الدراجات النارية والجرار الزراعي والشوكة واللوادر والقاطرات الزراعية.





في سياق آخر، استكمالا لجولاته في أيام عيد الفطر المبارك، تابع محافظ بورسعيد سير العمل داخل مستشفى النصر التخصصى للأطفال، مجريا جولة تفقدية لمتابعة سير العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة.





وخلال زيارته المستشفى تفقد اللواء عادل الغضبان، عدد من أقسام المستشفى، مشيدا بمستوى التجهيزات الطبية والرعاية الصحية داخل المستشفى، والعمل وتقديم الخدمة الصحية للمواطنين داخل المستشفى.





كما تم المرور علي خيمة الكشف الاولي للمترددين علي المستشفي، وأثنى المحافظ بدور أطقم الجيش الأبيض فى مواجهة جائحة كورونا، والتضحيات التي يبذلونها حفاظا على أرواح المواطنين، فهم يحاربون فى معركة يشهدها العالم أجمع من أجل القيام بدورهم الوطنى العظيم حفاظا على سلامة الوطن، مؤكدا ضرورة وعى المواطنين بما يقوم به الأطباء ودعمهم حتى تنقضى هذه المرحلة الصعبة بسلام.





وأعلن محافظ بورسعيد، أنه تم حتى اليوم الاثنين الموافق ٢٥ مايو توريد ٣٨٦٢ طن و٢٨١ كيلو من محصول القمح المحلي للمطاحن والصوامع بنطاق المحافظة وذلك منذ بدء موسم التوريد منتصف ابريل الجارى.



