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الليلة مع أحمد موسى.. أسرار تذاع لأول مرة عن "رجالة منسي"

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:34 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه سيقوم بتقديم حلقة جديدة اليوم في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، في السابعة مساء اليوم الاثنين.

ويروي البطلين لحظات لا تنسى عن ملحمة البرث والكتيبة 103 صاعقة وكيف وأدت البطولة فكر الخلايا الإرهابية وذكريات جديدة مع البطل الشهيد أحمد منسي.

وتذيع قناة صدى البلد الحلقة المفاجأة عن ملحمة البرث، حيث يستضيف الإعلامي أحمد موسى، البطلين محمد علي عثمان تايسون وأحمد عزت حسنين.

بعد نجاحه الكبير.. تعرف على نسبة تصويت "الاختيار" في استفتاء الفجر الفني اليوم 25

حصد مسلسل "الاختيار"، على نسبة تصويت غير متوقعة في استفتاء "الفجر الفني"، اليوم الموافق الاثنين 25 مايو، رغم تحقيقه نجاح كبير ومشاهدات عالية منذ عرض أولى حلقاته في السباق الرمضاني، حيث كانت عدد الأصوات 8983، مايعادل نسبة 3،49%.

قصة مسلسل الاختيار

يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

أبطال مسلسل الاختيار

يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.

ويشارك أيضًا مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.

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