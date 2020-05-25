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14 مستشفي لعلاج مصابي فيروس كورونا بمحافظة أسيوط

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:29 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي - مني صموئيل
خصصت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، 320 مستشفى لعلاج مصابي فيروس كورونا، لتلقي الخدمات الطبية كاملة، حيث سيتم استقبال المرضى بتلك المستشفيات وإجراء الفحوصات اللازمة، والتشخيص طبقًا لتعريف الحالة، مع مراعاة التاريخ المرضي لكل مريض.

وذكرت أن المستشفيات التي يتم تفعيل تقديم الخدمة الطبية بها لمصابي فيروس كورونا، تباعًا، خلال هذا الأسبوع، تغطي كافة محافظات الجمهورية.

وتشمل 14 مستشفي بمحافظة أسيوط علي النحو الأتي: أسيوط العام، الإيمان العام، ديروط العام، منفلوط المركزي، القوصية المركزي، أبنوب المركزي، ساحل سليم المركزي، البداري المركزي، صدفا المركزي، صدر أسيوط، الغنايم المركزي، تأمين صحي مبرة أسيوط، حميات ديروط، حميات أسيوط.

وناشدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، المواطنين في حال ظهور أعراض فيروس كورونا، التوجه إلى أقرب مستشفى لمحل السكن ضمن المستشفيات ال 320 التي تم تخصيصهم لعلاج مصابي كورونا، لتلقي الخدمات الطبية كاملة، حيث سيتم استقبال المرضى بتلك المستشفيات وإجراء الفحوصات اللازمة لهم.

ونعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، شهداء الواجب من الأطقم الطبية الذين توفوا أثناء تأدية الواجب الوطني للتصدي لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن الدولة لن تنسي تضحياتهم الثمينة والتي أصبحت وسام على صدورنا، كما تقدمت الوزيرة بالشكر لكافة الأطقم الطبية والعاملين في كل مستشفيات مصر وأسرهم على ما يبذلونه من جهد وإخلاص لحماية بلدهم والتصدي لفيروس كورونا.



كما اطمأنت الوزيرة على توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بجميع المستشفيات، مشيرًا إلى أن الوزيرة وجهت بزيادة مخزون المستشفيات من المستلزمات بكميات كبيرة حتى يصبح بكل مستشفى مخزون يكفي لفترات طويلة، كما تابعت الوزيرة الحالة الصحية للمرضى المتواجدين بمستشفيات العزل، وسير العمل باستراتيجية تحويل الحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج إلى بعض الفنادق ونزل الشباب، لاستكمال المتابعة الطبية لهم لحين تحول نتائج تحاليلهم إلى سلبية وتمام شفائهم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 179 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4807 حالات حتى اليوم.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5366 حالة، من ضمنهم 4807 متعافيين.

وأكد متحدث الوزارة، في بيان له، تسجيل 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، هو 17265 حالة من ضمنهم 4807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و764 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105، و15335 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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