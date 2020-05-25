الخطيب يطمئن على مدير جهاز السباحة بالأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا

قام محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بالاطمئنان على حالة العقيد وائل عزت، مدير جهاز السباحة بالنادي الأحمر، الذي أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وتمنى الخطيب بالشفاء العاجل لمدير جهاز السباحة، مؤكدًا توفير كل الدعم والمساندة له، خاصة أنه واحد من أبناء النادي.





وشدد بيبو رئيس النادي ثقته الكبيرة في الجهد المبذول من الأطقم الطبية، التي تقوم بدور رائع وتتصدر الصفوف الأمامية فى مواجهة وباء كورونا المستجد الذي يجتاح العالم في الفترة الحالية.



