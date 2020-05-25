الجمهور يشيد بأداء أحمد صبري غباشي في دراما رمضان 2020

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يخوض الفنان أحمد صبري غباشي سباق دراما رمضان 2020، بمشاركته في العديد من الأعمال والتي نالت إعجاب وإشادة الجمهور بأدائه بهما.



حيث يشارك في مسلسل "النهاية" بتجسيد دور مساعد مدير شركة إنيرجي كو.



وجسد دور صفي مدير مبيعات بالشركة المسئولة عنها نادين من خلال مشاركته في مسلسل "لعبة النسيان".



وشارك في مسلسل "ونسني'' بتجسيد شخصية شكري، بالاضافة الى مشاركته في مسلسل قضاة عظماء 2 بتجسيد دور الأمير هشام.



وكان ظهوره في هذا السباق طلة مميزة للجمهور وتوالت عليه العديد من التعليقات، أبرزها تعليق أحدهم قائلاً: "ألف مبروك موهوب جدًا وأعمالك رائعة يارب دايما متألق كعادتك يا نجم".



يذكر أن الفنان أحمد صبري غباشي شارك مؤخرًا في الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات"، وقام بتجسيد شخصية محمود الشربتلي.



وتدور أحداث مسلسل "حكايات بنات ج4" حول المشكلات التي يتعرض لها الأربعة بنات وهما هاجر أحمد، ميرنا نور الدين، أسماء جلال، هند عبد الحليم في حياتهم العاطفية كاشفين عن أحلامهم وطموحاتهم