احمد حلمى يستعرض مهاراته في اعداد الطعام: "سجق سعيد عليكوا" (فيديو)

ظهر الفنان احمد حلمى، أمس الأحد الموافق 24/5/2020 وأول أيام عيد الفطر المبارك 2020، في مقطع فيديو، وهو داخل المطبخ يحضر الطعام، خلال فترة العزل الصحي.





ونشر احمد حلمى مقطع فيديو عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وهو يقوم بإعداد "سجق"، وعلق على الفيديو قائلًا: "سجق سعيد عليكوا"، حيث تمكن حلمى من إعداد طبق "السجق" بشكل جذاب من خلال وضعه على الفحم، وإضافة بعض المقادير أمامه، حتى تمكن في النهاية من إعداده.





جدير بالذكر أن احمد حلمى كان قد أشاد بمسلسل "البرنس"، عبر حسابه على موقع التغريدات "تويتر"، فقبل أيام قليلة من انتهاء المسلسل علق احمد حلمى قائلًا: "مسلسل مشوق لدرجة إني عاوز أشوف الحلقة الأخيرة دلوقتي"، وذلك في إشارة إلى أنه لا يستطيع الانتظار الحلقة الأخيرة من شدة الإثارة.



