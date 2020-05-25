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نجم منتخب مصر السابق يرفض عودة النشاط الكروي

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:08 م
اسامة خليل
اسامة خليل
ريهام عبد المحسن
أعرب أسامة خليل نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق عن رفضه لعودة النشاط الكروي في مصر لأن ذلك بحسب رأيه سيحمل الدولة تكلفة مالية باهظة في ظل الإجراءات الاحترازية المفروض اتباعها لمواجهة تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وقال خليل في تصريحات إذاعية :"إذا عاد النشاط الكروي بتكاليف 90 مليون جنيه فلماذا لا تتحملها الفرق الراغبة في استئناف الدوري بمشاركة اتحاد الكرة ووزارة الرياضة".

وأضاف:"أطالب بوضع نظام جديد للحد من الأسعار العشوائية للاعبين وأن تشارك هذه الأندية في العمل الخدمي وقوفاً مع الدولة في أزمة كورونا لتخفيف التكاليف عنها".

وتابع:"أعتقد أن مبلغ 1.8 مليون جنيه لعمل مسحات لكل الفرق كإجراء احترازي مع العودة النشاط في 375 مباراة مع تجميعهم في 3 أماكن سيكون مرهقًا جدًا من الناحية المادية".

وأردف قائلاً :"هناك فارق بين المسحة التي تؤخذ في الحميات وبين الاختبار الدقيق وتكلفته حوالي 1500 جنيه في المرة الواحدة".

واستطرد قائلاًُ:"ألمانيا تتبع نظامًا خاصًا، حيث تجري اختبارا دقيقاً لكل فرد بالفريق مرتين خلال الأسبوع الواحد والذي يكلف الألمان 5 آلاف يورو للفرد الواحد أسبوعياً".

واختتم خليل تصريحاته قائلاً:"إذا أردنا أن نساعد أنفسنا ونحمي أرواح أسرة كرة القدم يجب أن يضحي الجميع خصوصًا الأندية الراغبة في عودة الدوري".



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