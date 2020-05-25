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استمرار العمل بمستودعات البوتاجاز خلال أيام عيد الفطر

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:09 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
حرصت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تلبية إحتياجات المواطنين خلال فترة العيد من أسطوانات البوتاجاز ليستمر العمل في بعض المستودعات الكبري خلال عيد الفطر المبارك.
 
وتفقد المهندس عمرو المتولي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بوتاجاسكو، بعض مستودعات القاهرة الكبرى خلال أول وثاني أيام العيد للإطمئنان على توافر أسطوانة البوتاجاز في المستودعات والتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في مستودعات التوزيع أثناء ساعات العمل.

وأكد المتولي، في بيان اليوم، أن جميع مستودعات الشركة تعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد وفي نفس السياق تقوم شركة بوتاجاسكو بتوزيع نحو ٢٦٥ الف أسطوانة يوميًا بنسبة تقدر بنحو ٢٨٪ من إجمالي الموزع على محافظات الجمهورية، وأن الشركة قامت بتوزيع نحو ٢٤ مليون أسطوانة خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 179 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4807 حالات حتى اليوم.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5366 حالة، من ضمنهم 4807 متعافيين.

وأكد متحدث الوزارة، في بيان له، تسجيل 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، هو 17265 حالة من ضمنهم 4807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و764 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105، و15335 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
استمرار العمل بمستودعات البوتاجاز خلال أيام عيد الفطر
استمرار العمل بمستودعات البوتاجاز خلال أيام عيد الفطر
استمرار العمل بمستودعات البوتاجاز خلال أيام عيد الفطر
استمرار العمل بمستودعات البوتاجاز خلال أيام عيد الفطر
استمرار العمل بمستودعات البوتاجاز خلال أيام عيد الفطر
استمرار العمل بمستودعات البوتاجاز خلال أيام عيد الفطر

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