نجم برشلونة مطلوب في آرسنال

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن الحديث مازال متواصلا عن البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة الإسباني الذي سيعود إلى النادي الكتالوني في الصيف المقبل بعد نهاية فترة إعارته إلى بايرن ميونخ الألماني.





وأفاد موقع Le 10 Sport الفرنسي بأن بايرن ميونخ كان قد أكد بأنه لن يفعل بند خيار الشراء في عقد كوتينيو البالغ 120 مليون يورو وبالتالي فإن النجم البرازيلي سيعود إلى برشلونة وسط إهتمام من عدد كبير من الأندية بالتعاقد معه.





وأكد الموقع الفرنسي أن آرسنال مستعد لفتح مفاوضاته مع وكيل أعمال البرازيلي كوتينيو لمناقشة إمكانية التعاقد معه.





وأشار الموقع الفرنسي إلى رغبة العديد من الأندية الأوروبية في الحصول على توقيع النجم البرازيلي البالغ من العمر 27 عامًا على رأسها توتنهام وتشيلسي ونيوكاسل الإنجليزيين علمًا بأن برشلونة يرغب في الحصول على 100 مليون يورو من أجل الاستغناء عنه.



