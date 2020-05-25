السلطات الألمانية تنوي تمديد تدابير التباعد الاجتماعي





أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الإثنين، أنها تعتزم تمديد تدابير التباعد الاجتماعي حتى يوم 5 يوليو المقبل، متوقعة أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" سيعاود الانتشار بسرعة كبيرة في غياب التدابير الاحترازية والوقائية.





وعملت المستشارة أنجيلا ميركل على الإشراف لوضع الوثيقة، التي يفترض مناقشتها مع الـ13 ولاية، وهي تنص على إبقاء مسافة متر ونصف متر بين الأشخاص، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".





وسيكون بمقدور عشرة أشخاص أو عائلتين، التجمّع "في المنزل في أماكن مغلقة" أو في "أماكن عامة"، وفق مشروع القرار.





وتأتي الوثيقة في وقت ترغب ولايتان شرق البلاد في رفع أغلب القيود اعتبارا من يوم 6 يونيو المقبل، ما أثار قلقا في بقية البلاد، لكن ينصّ المشروع الحكومي على "الإبقاء على مسافة دنيا بمتر ونصف متر" حتى بعد يوم 5 يونيو المقبل.





وسيتم الإبقاء على إلزامية وضع كمامة في بعض الأماكن العامة، والالتزام قدر الإمكان بتنظيم اللقاءات الخاصة في الهواء الطلق، لأن خطر العدوى فيها أضعف، وتحذّر الوثيقة من أن الفيروس "لا يزال موجودا، ودون تدابير مماثلة سينتشر بسرعة كبيرة"، ورصدت ألمانيا في الأيام الماضية بؤرا جديدة للعدوى في مناطق مختلفة من البلاد.





وقال المتحدث باسم الحكومة ستيفن سايبرت: إن "ميركل" تأمل باستمرار فرض القيود في شهر يونيو، وليس الاعتماد فقط على توصيات.





وسجلت ألمانيا حتى الإثنين 178570 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينها 8257 وفاة، حسبما ذكر معهد روبرت كوخ.



