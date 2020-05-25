العراق يسجل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا





سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، 163 إصابة و3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وذكرت وزارة الصحة: أنه "تم فحص 6762 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 194447".





وأشارت إلى تسجيل "73 حالة شفاء"، موضحة أن "مجموع الإصابات بلغ 4632 إصابة، والشفاء 2811، والوفيات 163".



